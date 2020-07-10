Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu

Bir son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda, baro başkanları ve avukatların Dilekçe Komisyonuna dilekçe ulaştırmak istediği ancak buna izin verilmediği iddiası üzerine tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, baro başkanları ve avukatların Dilekçe Komisyonuna dilekçe ulaştırmak istediği ancak buna izin verilmediği iddiası üzerine tartışma yaşandı.

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı

Genel Kurulda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Dilekçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Meclisin tatilde ve ara vermede bulunduğu dönemde çalışabilmesine dair TBMM Başkanlığı tezkereleri kabul edildi.

Tezkerelerin oylanmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün avukatların, baro düzenlemesine karşı TBMM Dilekçe Komisyonuna ulaşmayı ve dilekçelerini sunmayı talep ettiklerini, Meclise giriş yasağı nedeni ve elektronik başvurunun yapılabileceği ifade edilerek bu isteklerinin kabul edilmediğini savundu.

Daha sonra konuyu Meclis İdare Amirliği ile görüştüklerini ve avukatların talebinin kabul edildiğini aktaran Özel, Meclise gelmek isteyen avukatların Tunalı Hilmi Caddesi'nde güvenlik güçlerince engellendiğini iddia etti. Özel, "Bir hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Neden yürünmez? Meclise yürüyerek gitme hakkını kısıtlamak hangi aklın ürünü?" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, avukatların günlerdir Ankara'nın üç ayrı bölgesinde bekletildiğini, bunun kabul edilemeyeceğini söyleyerek, "Biz burada onların yasasını görüşüyoruz. Avukatlar komisyonda dinlenmedi, alanda haftalardır şiddete uğruyor şimdi de dilekçe haklarının kullanılması engelleniyor. Bu konuda acilen önlemler alınsın, baro başkanlarının ve isteyen avukatların dilekçe hakkının kullanılması engellenmesin." diye konuştu.

Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, komisyona müracaatın çeşitli yollarla yapılabildiğini, bunlardan birisinin e-devlet üzerinden e-dilekçe ile olabileceğini aktardı.

Satır, "Dilekçe vermek isteyen avukatlarımız Başkanlık Divanından izin alırlarsa kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Ama baro başkanı ise kendileri, tabii ki içeriye girmelerinde bir beis yok, yine Komisyonumda ağırlamaktan memnun olurum. E-dilekçe yoluyla da verecekleri dilekçeleri en detaylı şekilde inceleyip kararını da takip edeceğim." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Mecliste Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların sadece avukatlar, baro mensupları ve baro başkanları için uygulanmadığını söyledi.

Baro başkanlarını temsilen, istenilen üç baro başkanının TBMM Adalet Komisyonuna gelerek görüşmelere katılmasını istediklerini ancak gelmediklerini anımsatan Zengin, şimdi de baro başkanlarının dilekçe vermek için TBMM'ye gelmek istediğini, bu konuda da iznin verildiğini aktardı. Zengin, "Eğer baro başkanlarından Meclisimize gelerek Dilekçe Komisyonuna bir dilekçe vermek isteyen varsa lütfen buyursun." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, baro başkanlarının Meclise gelmesine emniyet güçlerinin izin vermediğini ifade etmesi üzerine Zengin, telefon numarasını vererek, içeriye giremeyen baro başkanlarının kendisini aramasını istedi ve Meclise davet etti.

Yeniden söz alan Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, "Kırşehir milletvekilimiz ve birkaç CHP'li milletvekilimiz, avukat arkadaşlarla Dilekçe Komisyonuna gelmişler, 354 imza içeren dilekçeyi Dilekçe Komisyonumuza vermişler. Ümit ediyorum ki dilekçe hem İçtüzüğümüzün hem Dilekçe Komisyonunun yetki ve görevleri dahilindedir. Gerekli işlemleri biz de yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:21 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Son Dakika

01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:43 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti 18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 02:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]