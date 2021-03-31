Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı (2)
31.03.2021 22:44
Edinilen son dakika gelişmesine göre AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN TEPKİAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'li Meclis Başkanvekili Cahit Özkan'ın iç tüzüğü çiğneyerek karar alığını belirterek, duruma tepki gösterdi.
AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN TEPKİ
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'li Meclis Başkanvekili Cahit Özkan'ın iç tüzüğü çiğneyerek karar alığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Özkan Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "İçtüzük madde 141: Oy saymakla görevli olanlar katip üyelerdir. CHP'li Meclis Başkanvekili: Katip üyeler, sayınız. Katip Üyeler: Makinaya gidelim. Başkanvekili: Makinası yok ama ya, kabul edilmemiştir. CHP, tasarlayarak içtüzüğü yok saymış, Meclis iradesini açıkça çiğnemiştir. Yazık" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Kubilay Aka'nın, Çukur'a ölerek veda edeceği ortaya çıktı Hata sollama nedeniyle yaşanan kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu