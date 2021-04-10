Kazada yaralanan TBMM İdari Amiri Ali Şahin o anları anlattı - Son Dakika

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Acımasız diktatör bu kez eğitim bakanını idam etti! Nedeni de olay kadar garip

Gözaltına alınan 10 emekli amiralin ifadeleri ortaya çıktı! İstedikleri tek bir şey var

Kazada yaralanan TBMM İdari Amiri Ali Şahin o anları anlattı

NİĞDE - TBMM İdari Amiri Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, kar ve tipi nedeniyle Niğde'de kaza yaptı. Amir Şahin, Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde 8 araç ve tırların da olduğu zincirleme kazaya karıştı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarma ekiplerini bekleyen Ali Şahin, Twitter hesabından "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik mahsur durumdayız tipi var. Acil yardım bekliyoruz" paylaşımında bulundu. Niğde'de polis, 112 Acil ve AFAD ekipleri kaza yerine ulaşılarak Milletvekili Ali Şahin'le birlikte 5 yaralıyı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Milletvekili Şahin'in ve danışmanın durumumun iyi olduğu bildirildi.