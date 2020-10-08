Son dakika haber: TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan Ticaret Bakanı Pekcan'a ziyaret - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Edirne'nin ticari hayatına ilişkin son dönemdeki gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Pekcan, ziyaretinden dolayı TBMM KEFEK Başkanı Aksal'a teşekkür etti.

Milletvekili Aksal da yapılan görüşmenin Edirne'ye yapılacak güzel hizmetleri vesile olması temennisinde bulundu.