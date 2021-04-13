Son dakika haber! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Son dakika haber! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

13.04.2021 19:15
Son dakika haber! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, "2023 yılı için güneşten 10 bin, rüzgardan 11 bin 883, hidrolikten 32 bin 37 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 400 megavat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, "2023 yılı için güneşten 10 bin, rüzgardan 11 bin 883, hidrolikten 32 bin 37 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 400 megavat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, milli enerji ve maden politikası çerçevesinde arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir bir piyasayı oluşturmayı hedeflediklerin söyledi.

Yenilenebilir enerji kurulu gücü 2023 hedefleri hakkında bilgiler paylaşan Bayraktar, "2021 yılı için güneşten 6 bin 964, rüzgardan 9 bin 361, hidrolikten 31 bin 327 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 138 megavat yenilenebilir enerji ürettik. 2023 yılı için güneşten 10 bin, rüzgardan 11 bin 883, hidrolikten 32 bin 37 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 400 megavat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karadeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bayraktar, bölgenin 405 milyar metreküp doğalgaz üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay ise iklim değişikliği sonucu hava sıcaklığında meydana gelen artışın, enfeksiyon hastalıkları ve vektör kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıracağını belirtti.

İklim değişikliğinden en çok hassas grupların etkileneceğine işaret eden Tolunay, "Yaşlılar, yatağa bağımlı olanlar, yeti yitimi ve fonksiyon kaybı olanlar, kalp-damar, akciğer, böbrek hastalığı olanlar, barınma koşulları, sosyoekonomik koşulları yeterli olmayanlar, bağımlılar, çocuklar, şeker hastaları, hamileler, açıkta çalışanlar, sporcular, aşırı kilolular ve sokak çocukları, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek gruplar olacaktır." diye konuştu.

İklim değişikliğinin sağlığa olumsuz etkilerinin azaltılması için çalışmaları devam eden eylem planına değinen Tolunay, "Riskli bölgelerde il halk sağlık müdürlüklerine bağlı mobil sağlık ekiplerinin bulaşıcı hastalıklar yönünden müdahale kapasitelerinin ve uygulama becerilerinin arttırılmasını sağlamaya yönelik adımların atılmasını hedefliyoruz. Ayrıca aşırı hava olaylarından olumsuz etkilenenler için uygun barınma koşullarının belirlenmesi çabası içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da iklim değişikliği ile mücadele stratejilerini anlattı.

Sayan, sürdürülebilir bir ulaşım ve iletişim yapısının oluşturulması, demiryolu taşımacılığının payının arttırılması ve çok modlu ulaşım sisteminin desteklenmesi gibi temel stratejik hedefleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sayan, yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması için de ayrıca çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Karayolu altyapı yatırımlarının, iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye etkisine değinen Sayan, bölünmüş yollarla yılda 3 milyon 867 bin ton karbondioksit azaltımının sağlandığını belirtti.

Sayan, TCDD'nin 2025 yılında kullandığı enerjinin yüzde 75'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, 2035 yılında ise 1990 yılına göre emisyonların en az yüzde 75 azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yenilenebilir Enerji, Alparslan Bayraktar, Enerji, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi Artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi Artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş açık ara favori Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş açık ara favori İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcı aranıyor! Bulana büyük ödül var Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış

Son Dakika Haberleri
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor         
19:47
Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'la anlaştığı iddia edildi Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'la anlaştığı iddia edildi         
19:16
Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi         
19:00
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek         
18:20
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı         
16:52
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi         
15:12
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı 350 milyon euroluk rezervasyonu etkiledi         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 20:08:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei