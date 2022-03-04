Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı - Son Dakika
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Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı

04.03.2022 12:43

Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı Çetenin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini "Vergi memuru görevlisi" gibi göstererek hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına...

Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı

Çetenin 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini "Vergi memuru görevlisi" gibi göstererek hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Dolandırıcıların, teslim tutanağının imza kısmına yerleştirdikleri senetleri icraya vererek 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "vergi memuru" görevlisi gibi göstererek vurgun yapan bir şebekeyi tespit etti. Hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan 9 dolandırıcı tespit edildi.

Ankara, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 8 dolandırıcı yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari 1 şüphelinin arandığı belirtildi.

5 milyon 370 bin lira bedelli senetleri icradan tahsil ettiler

Mali Polisin düzenlediği operasyonunun ayrıntısında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Buna göre dolandırıcıların, teslim tutanağının imza kısmına yerleştirdikleri 5 milyon 370 bin lira bedelli 5 senedi iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları, bu senetleri de ciro ederek icra takibi üzerinden tahsil ettikleri ortaya çıktı.

Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı
Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı
Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı

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İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE SENET DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 8 GÖZALTI İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE SENET DOLANDIRICILARINA OPERASYON; 8 GÖZALTI Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu

Dolandırıcılık, İstanbul, Vergi, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı - Son Dakika
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