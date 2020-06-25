Son dakika haber: Tedavisi tamamlanan kılkuyruk bağırtlak kuşları doğaya - Son Dakika

Son dakika haber: Tedavisi tamamlanan kılkuyruk bağırtlak kuşları doğaya

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ta yaralı halde bulunduktan sonra Şanlıurfa'ya getirilen kılkuyruk bağırtlak kuşları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Şırnak'ta yaralı halde bulunduktan sonra Şanlıurfa'ya getirilen kılkuyruk bağırtlak kuşları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

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Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce jandarma ekipleri tarafından Şırnak'ta yapılan yol kontrollerinde bir araç içerisinde kanatları kesilmiş 14 kılkuyruk bağırtlak kuşu ele geçirildi.

Ekiplerce Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine getirilen kuşlar tedavi altına alındı.

Merkezde 3 aydır özenle bakılan ve tedavileri yapılan 14 kılkuyruk bağırtlak kuşu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Şanlıurfa, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:03 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber: Tedavisi tamamlanan kılkuyruk bağırtlak kuşları doğaya - Son Dakika

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