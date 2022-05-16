Son dakika haber... Tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı

16.05.2022 09:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, topladığı 70 kilogram bozuk parayı değerinden fazla kazanmak için kilosunu 70 liradan hurdacıya satan şahsı yakaladı.

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, topladığı 70 kilogram bozuk parayı değerinden fazla kazanmak için kilosunu 70 liradan hurdacıya satan şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsa "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı. Bir süre bekleyen polis ekipleri, işyerine gelen şahıslara bozuk para satıldığından şüphelenerek harekete geçti.

BOZUK PARALARIM KİLOSUNU 70 LİRADAN SATIN ALMIŞLAR

İşyeri sahibi Ramazan Y.'nin yanına giden polis ekipleri, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu. Ramazan Y. polis ekiplerine paraları aldığı şahısları tanımadığını, telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 lira aldığını söyledi. Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyete götürülen şahsılara ifadelerinin alınmasının ardından "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

(Doğan Can Cesur - İHA)

Son dakika haber... Tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı
Son dakika haber... Tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı
Son dakika haber... Tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı
Son dakika haber... Tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı

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70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı 70 kilo bozuk parayı ederinden fazla kazanmak için hurdacıya satan şüpheli emniyet ekipleri tarafından yakalandı Son dakika haber: Bakan Soylu: 'Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz' Son dakika haber: Bakan Soylu: 'Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz'

Muhalefet, Beyoğlu, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tedavüldeki bozuk paraları hurdacıya satan şahıslara baskın: 2 gözaltı - Son Dakika
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