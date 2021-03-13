Son dakika haber... Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi - Son Dakika

Son dakika haber... Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi

13.03.2021 11:17
Son dakika haber... Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi, System.String[]

Son dakika haber: Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemler ve ilçe sakinlerinin tedbirlere uyması sayesinde iki aydan bu yana vaka görülmedi.

METİN DERE - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemler ve ilçe sakinlerinin tedbirlere uyması sayesinde iki aydan bu yana vaka görülmedi.

Kent merkezine 109 kilometre uzaklıktaki ve 1500 nüfusa sahip olan Yedisu'da, Kovid-19 ile mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına harfiyen uyuluyor.

İlçede yaşayanların salgınla mücadeleye desteği, jandarma ve polis ekiplerinin sıkı denetimleri ve uyarıları, sağlık personelinin özverili çalışması sayesinde ilçede 7 Ocak'tan bu yana vaka tespit edilmedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde de cadde ve sokakların büyük oranda boş kalması drone ile görüntülendi.

Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tedbirlere uyanlara Türk bayrağı hediye etti.

Yedisu Kaymakamı Oğuzhan Ocak, AA muhabirine, tedbirlere uyulması, kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun çalışmaları sayesinde salgınla etkin mücadele edildiğini söyledi.

"En büyük sebebi vatandaşlarımızın katkısı"

İlçede son iki ayda 30 kişinin test yaptırdığını ve en son pozitif vakanın 7 Ocak'ta görüldüğünü aktaran Ocak, şöyle devam etti:

"İki ayı geçkin bir süredir Yedisu'da vakalarda bir değişiklik olduğunu görmedik. Çok şükür uzun zamandır sıfır vaka ile devam ediyoruz. Bunun en büyük sebebi de vatandaşlarımızın katkısı. Herkes, vaka olmadığı halde sosyal mesafe, hijyen, maske tedbirlerine uyumaya devam ediyor. Kendini hasta hisseden vatandaşlarımız bir an önce gelip yeni test yaptırıyor. Uzun zamandır da testlerimizi yapıyoruz ama negatif sonuçlar elde ediyoruz, çok şükür."

İlçe dışından gelenler izolasyona alınıyor

Bu sürece güvenlik güçlerinin önemli katkı sunduğunu vurgulayan Ocak, "İlçe dışından gelen vatandaşlarımızı, muhtarlarımız bildiriyor. Onları ilk süreçte özellikle 10 günlük izolasyon sürecine alıyoruz. Hastalık belirtisi olup olmadığını takip ediyoruz. Daha sonrasında herhangi bir sıkıntı çıkmadığı takdirde evlerinden çıkmalarına kurallara uymak şartıyla izin veriyoruz." dedi.

"Tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz"

İlçe esnafından Yavuz Sünme de Kovid-19 tedbirlerini uygulamak konusunda gerekli çabayı gösterdiklerini belirterek, "Tedbirleri bundan sonra da aynı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. En hassas şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hüseyin Cama da tedbirleri uyguladıklarından dolayı vaka sayısının sıfır olduğunu anlatarak, "Kaymakamlık ve güvenlik güçleri gerekli açıklamalarda bulunduktan sonra zaten hiçbir vakamız kalmadı şu an. ilçemiz gayet iyi ve gayet güzel. İnşallah Türkiye'de de biter." ifadelerini kullandı.

Hisarcık, Bingöl, Yedisu, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi - Son Dakika


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