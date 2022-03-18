Son dakika haber | Tefeci operasyonda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tefeci operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

18.03.2022 08:27
Son dakika haber | Tefeci operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen tefeci operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda senet ve araç satış sözleşmesi ile kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Operasyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde tefecilik yaptığı tespit edilen 6 kişiye yönelik yapılan operasyonda 5 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 5 adet gümrük kaçağı telefon, araç satış sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Tragger, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tefeci operasyonda 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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