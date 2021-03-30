Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda 3'üncü dalga - Son Dakika

Muğla'da 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen 'Tefecilik' operasyonunda 3'üncü dalgada aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkv e Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Mart tarihinde Marmaris, Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, dosya savcısının talimatı sonrası Menteşe ilçesinde aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunudğu M.T., M.A.G., S.A., N.İ., A.G. ve A.R.T. isimli 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve ikametlerinde aramaların devam etitği, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri açıklandı. - MUĞLA