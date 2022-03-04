Son dakika haber | 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

04.03.2022 00:57
Son dakika haber | 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.T., B.Ö. ve İ.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 'tefecilik', 'haksız kazanç elde etme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden B.Ö. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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Son dakika! 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Son dakika! 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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