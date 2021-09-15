Son dakika haber... Tehlikeli yokuşta yine trafik kazası - Son Dakika

Son dakika haber... Tehlikeli yokuşta yine trafik kazası

Bir son dakika haberine göre - Tehlikeli yokuşta yine trafik kazası Servis midibüsü kayganlaşan yolda kaldırıma çıkarak durabildi Samsun'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı servis midibüsü aydınlatma direğine vurup, kaldırıma çıktıktan sonra durabildi.

- Tehlikeli yokuşta yine trafik kazası Servis midibüsü kayganlaşan yolda kaldırıma çıkarak durabildi SAMSUN - Samsun'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı servis midibüsü aydınlatma direğine vurup, kaldırıma çıktıktan sonra durabildi. Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Fener Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fener Sokak üzerinde bulunan dik yokuştan aşağıya inen servis midibüsü, ters şeritten gelen otomobili fark etti. Otomobilin ters şeritten geldiğini gören 55 C 0849 plakalı servisi sürücüsü M.A., dik yokuşta firen yaptı. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.A., aydınlatma direğine vurup, kaldırıma çıktıktan sonra aracını durdurabildi. Kaza sonrası midibüste maddi hasar meydana geldi. Otobüs, olay yerine gelen çekici ile uzaklaştırıldı. Öte yandan Samsun'da her yağmurdan sonra Liman Mahallesi Fener Sokak üzerinde bulunan tehlikeli yokuşta sık sık meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman yol trafiğe kapatılıyor.

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