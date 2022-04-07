Son dakika haber | Tek katlı ev yangında küle döndü, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tek katlı ev yangında küle döndü, yaşlı kadını komşuları kurtardı

07.04.2022 01:05
Son dakika haber | Tek katlı ev yangında küle döndü, yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü. Evde yalnız yaşayan Behiye Cırık'ın (89) ise komşuları tarafından kurtarıldı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yalnız yaşayan Behiye Cırık'ın evinden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, yaşlı kadını evden çıkarıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.


Son dakika haber | Tek katlı ev yangında küle döndü, yaşlı kadını komşuları kurtardı
Son dakika haber | Tek katlı ev yangında küle döndü, yaşlı kadını komşuları kurtardı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tek katlı ev yangında küle döndü, yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika


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