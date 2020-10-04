Son dakika haber! Tek katlı evin çatısından düştü, öldü - Son Dakika

ADIYAMAN'da, dengesini kaybederek çatıdan düşen Şükrü Kaya(63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bebek köyünde meydana geldi. Tek katlı evin çatısına çıkan Şükrü Kaya, dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

- Adıyaman