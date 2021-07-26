Son dakika haber... Tek teker üzerinde ilerleyen gençlerin kaza anı cep telefonu ile görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber... Tek teker üzerinde ilerleyen gençlerin kaza anı cep telefonu ile görüntülendi
26.07.2021 09:17
Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde motosikletleriyle tek tekerlek üzerinde ilerleyen gençlerin kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu Hasköy- Kasımpaşa Tüneli'nde motosikletleriyle tek tekerlek üzerinde ilerleyen gençlerin kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde motosikletleriyle ile tek tekerlek üzerinde ilerleyen gençlerin kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlerden birinde iki kişinin olduğu tek tek tekerlek üzerinde ilerlemeye çalışırken iki yolcunun da yere düştüğü görüldü. Cep telefonu ile çekilen bir başka görüntüde ise yine tek tekerlek üzerinde ilerlemeye çalışan bir yolcunun yere düştüğü ve bir müddet sürüklendiği gözlendi.
(Doğancan Cesur/İHA)
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