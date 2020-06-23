Son dakika haber: Tekirdağ'da 331 nüfuslu mahallede karantina kararı - Son Dakika

Son dakika haber: Tekirdağ'da 331 nüfuslu mahallede karantina kararı

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da 331 nüfuslu mahallede karantina kararı Tekirdağ'ın Saray İlçesinde bulunan Yuvalı Mahallesinde korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine Valilik kararıyla mahallede karantina kararı alındı.

Tekirdağ'da 331 nüfuslu mahallede karantina kararı

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde bulunan Yuvalı Mahallesinde korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine Valilik kararıyla mahallede karantina kararı alındı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yanında ilimizde azalma eğilimi gösterilse de Saray İlçesinde Yuvalı Mahallesi vaka artması risk boyutuna ulaşmıştır. Bu amaçla; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 23.06.2020 günü saat: 15.00'da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Bu kapsamda, İlimiz Saray İlçesi Yuvalı Mahallesinde Covid-19 vakaları İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup bu vakaların diğer mahallelere bulaşını engellemek, salgının yayılım hızını düşürmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadı ile toplam 60 hane ve 331 nüfustan oluşan mahalleyi 24.06.2020 tarihi itibarı ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına, mahallenin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, mahalle içinden geçen ana yolun, köy içi girişine ve transit geçişe kapatılmasına, mahalleli olup dışarda çalışanların işyerlerinden izinli sayılmalarına, işyerlerine tebliğine, 20-65 yaş arası çiftçilerin zorunlu zirai faaliyetlerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde sürdürmelerine, acil sağlık hizmetlerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonun ile karşılanmasına, tüm temel ihtiyaçlarının ikinci bir emre kadar 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri gereğince kaymakamlık bünyesinde bulunan Vefa Destek Gurupları tarafından karşılanmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır" denildi.

Koronavirüs, Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Tekirdağ'da 331 nüfuslu mahallede karantina kararı - Son Dakika
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