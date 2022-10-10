Tekirdağ haberi! Tekirdağ'da akrabaların arsa kavgası kanlı bitti

Tekirdağ'da akrabaların arsa kavgası kanlı bitti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akrabalar arasında arsa meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Çerkezköy ilçesi Ambardere'de iki akrabanın yan yana bulunan arsalarını akrabalardan birinin satmak istemesi üzerine tartışma çıktı. Çerkezköy'de gündüz bir kafede iki akrabayı hemşehrileri barıştırmaya çalıştı. Akşam İstasyon Mahallesi Hikmet Uğraş Caddesi'nde Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında iddiaya göre Feyyaz E'yi sıkıştıran Mustafa Ç., Sefer Ç. ve Yasin Ç.'nin de aralarında bulunduğu grup, arsanın satışını engellediği iddiasıyla Feyyaz E'yi bıçakla ağır yaraladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan polisler olaya anında müdahale etti. Polis olay karışan Yasin Ç., Mustafa Ç. ve Sefer Ç.'yi gözaltına alarak, olayda kullanılan bir bıçak ve bir silaha el koydu. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Feyyaz E. ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kadırıldı.

Polis bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alırken, olay sonrası kamyonetin altına atılan silahın kime ait olduğunu bulmak için de çalışma başlatıldı.