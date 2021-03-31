Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı(2) - Son Dakika

Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı(2)

31.03.2021 14:31
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı(2), System.String[]

POLİS 2 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ, İLÇEDEKİ NALBURLARDA İNCELEME YAPTITekirdağ Valiliği, Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulda Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan G.D.

POLİS 2 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ, İLÇEDEKİ NALBURLARDA İNCELEME YAPTI

Tekirdağ Valiliği, Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulda Atatürk heykeli ve büstlerine boya ile hakaret içerikli yazılan yazıların faili olarak yakalanan G.D.'nin suç kaydının olmadığını ve sosyal medya hesaplarından saplantılı paylaşımlarda bulunduğunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.03.2021 tarihinde farklı saat dilimlerinde Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi ilçesinde polis ve jandarma bölgesinde bulunan 3 farklı okulda Atatürk büstüne çirkin yazılar yazıp, Atatürk üzerinden provokasyon yapmaya kalkışan şüpheli, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizin 2 gündür aralıksız süren çalışması sonucu Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan ikametinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan G.D. isimli şüphelinin, geçmiş dönemlerde herhangi bir suç kaydı olmamakla birlikte sosyal medya hesaplarında saplantılı paylaşımlarının bulunduğu tespit edilmiştir."

'PATLAYICI YAPIMINDA KULLANILABİLECEK KİMYASAL MADDELER BULUNDU'Açıklamada, şüphelinin ikametinde arama yapıldığı belirtilerek, "Şüphelinin ikametinde yapılan aramada dijital malzemeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen sprey boya, Atatürk aleyhinde hazırlanmış el yazısı notları, patlayıcı madde yapımında kullanıldığı/kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler, gece dürbünü, 1 adet av tüfeği ve fişek ele geçirilmiştir. Şüpheli ile ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür provokatif olaylar için vatandaşlarımızın müsterih olmasını, bu tarz provokasyon eylemlerinin önüne geçebilmek veya faillerini bulabilmek adına çalışmalarımızın devam edeceğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.2 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİSaldırının ardından oluşturulan özel ekip, okulların bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 2 bin saatlik görüntü incelenerek, elinde boya kovası ile bir okula giren şüpheli tespit edildi. İlçedeki nalburlarda da inceleme yapan polis ekipleri, son günlerde kova ve fırça ile kırmızı boya alan kişileri araştırdı. Şüphelinin kullandığı aracı da belirleyen polis, aynı markadaki otomobilin sahiplerini de tek tek sistem üzerinden inceledi. Sosyal medya hesaplarını da mercek altına alan polis ekipleri, Atatürk aleyhinde paylaşımlarda da bulunduğunu belirlediği şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen G.D. isimli şüpheli, gece yarısı Dereağzı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Üniversite mezunu olduğu öğrenilen G.D.'nin ilçede yeni aldıkları yazlık evde ailesiyle birlikte oturduğu belirlendi. 'YAKALANMASI BİZLERİ MUTLU ETTİ'

Marmara Ereğlisi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Hikmet Ata, Atatürk büstlerine yapılan saldırıları bir kez daha kınadıklarını belirterek, "Bu olayda zanlının yakalanması için emeği geçen tüm kolluk güçlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Artık bununla ilgili olarak adli süreç başlamıştır. Yargının gereğini yapacağından hiç şüphemiz yok. Yakalanması bizleri mutlu etti" dedi.

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ,


Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı(2)
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı(2)
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı(2)
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı(2)
Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı(2)

Mustafa Kemal Atatürk, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı(2) - Son Dakika


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