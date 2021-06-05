Son dakika haber... Tekirdağ'da bir evin duvarına çarpan tır sürücüsü öldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin duvarına çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karacagür Mahallesi'nde Doğan Zincirkıran'ın kullandığı 39 TM 260 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir evin duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zincirkıran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.