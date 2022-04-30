Son dakika haber... Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

30.04.2022 11:23
Son dakika haber... Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişiyi boğazından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişiyi boğazından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Köprübaşı mevkisinde E.K'nin boynundan kesici aletle yaralandığını belirledi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli H.K'yi suç aleti bıçakla olay yerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tekirdağ'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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