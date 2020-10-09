Son dakika haber: Tekirdağ'da cami bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cami bahçesinde bıçakla öldürülen Burak Işık'ın katil zanlısı tutuklandı.

Burak Işık'ın Fatih Camisi'nin bahçesinde ağaçlık alanda bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarındaki yaklaşık 700 saatlik görüntüyü inceledi.

Ekipler, inceleme sonucu cinayet zanlısının Hakan P. olduğunu ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşadığını belirledi.

Uzunköprü'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının ifadesinde, bir süre önce Işık ve iki arkadaşının kendisini aynı caminin bahçesinde darbettiğini, bu kişileri öldürmek için bıçakla aynı bölgeye geldiğini ve cinayeti işledikten sonra kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hatip Mahallesi'deki Fatih Camisi'nin bahçesinde 6 Ekim'de ağaçlık alanda Burak Işık (31) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.