Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Sağlamtaş Mahallesi'nde Hasan Kota'ya ait evde elektrikli şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı.
Üçüncü katta çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA
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