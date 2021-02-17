Üçüncü katta çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz