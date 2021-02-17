Son dakika haber | Tekirdağ'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Son dakika haber | Tekirdağ'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

17.02.2021 23:49
Son dakika haber | Tekirdağ'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Sağlamtaş Mahallesi'nde Hasan Kota'ya ait evde elektrikli şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı.

Üçüncü katta çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Sağlamtaş, Tekirdağ, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tekirdağ'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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