Defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu! Tüyler ürperten anlar kamerada - Son Dakika
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Defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu! Tüyler ürperten anlar kamerada

11.05.2022 07:35

Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Olayda sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan 1 kişi yaralandı. Şahsın kamera görüntülerinde bıçaklandıktan sonra tekmelendiği de görüldü.

Geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde iddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu.

ÖNCE BIÇAKLADI SON TEKMELEDİ

Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı. Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.'yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.'nın başına tekmeyle de vurdu.

GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tekirdağ, Çorlu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu! Tüyler ürperten anlar kamerada - Son Dakika


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