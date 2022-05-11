Son dakika haber! Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu

11.05.2022 10:27

Son dakika haberleri: Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı.

Çorlu ilçesinde otomobildeki iki kişi ile yoldan geçen yaya 2 kişi arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı. Kameraya yansıyan olayda sırtından ve bacağından çok sayıda bıçak darbesi alan 1 kişi yaralandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu. Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.'yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.'nın başına tekmeyle de vurdu.

Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu
Son dakika haber! Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu
Son dakika haber! Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu
Son dakika haber! Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu

YORUMLAR
500
Laf atma kavgası bıçaklı dehşete dönüştü: Çorlu'daki bıçaklı saldırının her anı görüntülendi Laf atma kavgası bıçaklı dehşete dönüştü: Çorlu'daki bıçaklı saldırının her anı görüntülendi Alkol alan genci uyardı diye bıçaklandı Alkol alan genci uyardı diye bıçaklandı Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Çorlu, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:34 1,5 haftadır yalnız bıraktığı sokak köpekleri arabasına zarar verdi! "Onlardan çok özür diliyorum, ihmal ettim"
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
10:15 Film gibi olay! Hindistan'da yapılan toplu düğünde elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi
10:11 Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tekirdağ'da dehşet anları kamerada: Acımasızca defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement