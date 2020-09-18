Son dakika haber: Tekirdağ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" - Son Dakika

Tekirdağ'da bir şehit ailesi ile 3 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, şehit Turgut Kurtçu'nun ailesine, gazi Adem Sayın'a, gazi Orhan Öndoğan'a ve gazi Serdar Çetkin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Aziz Yıldırım tarafından takdim etti.

Vali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerine ülkeye, devlete yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Devlet olarak hem şehitlerimizin emanetlerinin yanındayız hem de gazilerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın bakanlarımızın sizlere çok büyük teşekkürleri var, sizlere selamları var." dedi.

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu da katıldı.