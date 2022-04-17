Son dakika: Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Son dakika: Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı

17.04.2022 11:58

Gelen son dakika haberlerine göre Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde döner ustası lokantasında husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde döner ustası lokantasında husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir döner salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumet sebebiyle O.K., aslen döner ustası olan Adil Deme'nin işlettiği döner salonuna geldi. Yanındaki silahla döner ustası Deme'ye 5 el ateş eden zanlı, kısa süre olay yerinden kaçtı. Ayaklarından yaralanan döner ustası Deme, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olay yerinde ilk incelemeyi yaparak, kaçan zanlının peşine düştü.

Hastaneye kaldırılan Döner Ustası Deme'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika: Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Son dakika: Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Son dakika: Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Son dakika: Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı
Son dakika: Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Döner ustası husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


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