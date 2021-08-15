Son dakika haber... Tekirdağ'da eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da polis ekiplerince eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş, huzur ve güvenliğin sağlaması için eğlence mekanlarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler 25 eğlence mekanında yaptığı denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, bir kumar makinesi ele geçirdi, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde çeşitli eksikliği olduğu tespit edilen 8 iş yerine idari işlem yapıldı.

Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Tekirdağ'da eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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