Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aracını park edipyolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Malkara Karayolu Ahievren mevkiinde meydana geldi. İddiaya göreTekirdağ'dan Malkara istikametine59 AR 999 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Tamer Artun, daha sonra aracını yol kenarında park ederek, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Karşıya geçmeye çalışan Artun'a o sırada B.S.'nin idaresindeki34 BPE 760 plakalı otomobil çarptı. Tamer Artun'a çarpan, araç daha sonra park halindeki aracına da çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Acil Sağlık Ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından öldüğü tespit edilen Artun'un cenazesi ambulansla Malkara Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili gözaltınaalınanB.S'nin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.