Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

04.05.2022 12:49

- Tekirdağ'da feci kaza: 4 Yaralı Tekirdağ'da iki otomobilin kırmızı ışık ihlali sonucu çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

- Tekirdağ'da feci kaza: 4 Yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iki otomobilin kırmızı ışık ihlali sonucu çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den Vize istikametine seyreden Üzeyir Hoşça idaresinde ki 06 DR 024 Plakalı otomobil, Saray'dan Çayla Mahallesi istikametine seyreden Naci Aktaş idaresinde ki 59 RU 077 Plakalı otomobille iddiaya göre ışık ihlali sebebiyle Çayla Kavşağı üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken adeta can pazarı yaşandı. 06 DR 024 Plakalı aracın sürücü Üzeyir Hoşça, Kemal Karaca ve 59 RU 077 Plakalı aracın sürücüsü Naci Aktaş ve eşi Hüdaye Aktaş yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kontrollü bir şekilde sağlanan trafik akışı, araçların kaza yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

YORUMLAR
500
Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Tekirdağ'da otomobil takla attı: 4 yaralı Tekirdağ'da otomobil takla attı: 4 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:25:56. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement