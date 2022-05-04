Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

- Tekirdağ'da feci kaza: 4 Yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iki otomobilin kırmızı ışık ihlali sonucu çarpıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den Vize istikametine seyreden Üzeyir Hoşça idaresinde ki 06 DR 024 Plakalı otomobil, Saray'dan Çayla Mahallesi istikametine seyreden Naci Aktaş idaresinde ki 59 RU 077 Plakalı otomobille iddiaya göre ışık ihlali sebebiyle Çayla Kavşağı üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken adeta can pazarı yaşandı. 06 DR 024 Plakalı aracın sürücü Üzeyir Hoşça, Kemal Karaca ve 59 RU 077 Plakalı aracın sürücüsü Naci Aktaş ve eşi Hüdaye Aktaş yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kontrollü bir şekilde sağlanan trafik akışı, araçların kaza yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.