Son dakika haber! Tekirdağ'da feci kaza sonrası küçük kıza bakıp ağladı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç, taklalar atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kontrolden çıkan araç, taklalar atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazazede kadın, yaralı küçük kıza bakıp ağladı. Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Süleymanpaşa'nın Mahramlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Tuğçe Gökkaya yönetimindeki 34 VT 0634 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Taklalar atan otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Tuğçe Gökkaya ve araçta bulunan Azra Öztürk ile Tuğba Nur Gökkaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluşan Tuğba Nur Gökkaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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