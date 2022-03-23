Son dakika haber! Tekirdağ'da görevi başındaki polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Tekirdağ'da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

23.03.2022 10:25
Son dakika haber! Tekirdağ'da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü personeli Şükrü Yiğit, görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü personeli Şükrü Yiğit, görev başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Kapaklı ilçesinde görev yapman 42 yaşındaki polis memuru Şükrü Yiğit, geçirdiği kalp krizi sebebiyle görevi başında vefat etti. Polis memuru Yiğit'in cenazesi, Kapaklı ilçesinde düzenlenecek tören ve kılınacak namazının ardından şehitliğe defnedilecek. 1 çocuk babası 42 yaşındaki Şükrü Yiğit'in bir süredir kalp ritim bozukluğu sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber! Tekirdağ'da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Tekirdağ, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tekirdağ'da görevi başındaki polis memuru şehit oldu - Son Dakika


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