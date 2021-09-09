TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 300 polisle, şüphelilere yönelik yapılan 'Gün Aydı ' adı verilen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 'Gün Aydı ' adı verilen operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği ve 300 polisin katıldığı operasyonda önceden belirlenen 15 adreste arama yapıldı. Aramalarda ruhsatsız bazı evlerin baca deliklerinde zulalanmış 350 mermi 100 gram kokain, 50 gram eroin, 75 gram bonzai, 50 gram esrar halıya sarılı 2 av tüfeği, tüfeklere ait 50 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 350 mermi ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.