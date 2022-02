Tekirdağ Çorlu ilçesinde kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile başka aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi ve aynı zamanda Türkgücü Mahallesi yoluna bağlanan yol üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, yolda kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile Türkgücü istikametine seyreden otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir anlık dikkatsizliğin kazaya yol açtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - TEKİRDAĞ