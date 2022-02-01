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Son dakika haber | Tekirdağ'da hatalı dönüşün feci kazayla bittiği anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Tekirdağ'da hatalı dönüşün feci kazayla bittiği anlar kamerada

01.02.2022 08:57
Son dakika haber | Tekirdağ'da hatalı dönüşün feci kazayla bittiği anlar kamerada

Son dakika haberi... Tekirdağ Çorlu ilçesinde kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile başka aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ Çorlu ilçesinde kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile başka aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi ve aynı zamanda Türkgücü Mahallesi yoluna bağlanan yol üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, yolda kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile Türkgücü istikametine seyreden otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir anlık dikkatsizliğin kazaya yol açtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber | Tekirdağ'da hatalı dönüşün feci kazayla bittiği anlar kamerada
Son dakika haber | Tekirdağ'da hatalı dönüşün feci kazayla bittiği anlar kamerada

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Otomobil, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tekirdağ'da hatalı dönüşün feci kazayla bittiği anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Tekirdağ'da hatalı dönüşün feci kazayla bittiği anlar kamerada - Son Dakika
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