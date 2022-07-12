Son dakika haberleri! Tekirdağ'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı

12.07.2022 23:08

Son dakika haberler... Tekirdağ'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 10'a yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Tekirdağ'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 10'a yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde çocuklar arasında başladığı öne sürülen kavga akşam saatlerinde ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Saat 21.00 sularında iki aile arasında tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ilk belirlemelere göre 10'a yakın kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri durumu kontrol altına alırken, 112 sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çok sayıda kişiyi ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgenin bir bölümü trafiğe kapatılırken, incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tekirdağ'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tekirdağ'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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