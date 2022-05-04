Son dakika haber | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

04.05.2022 14:45
Son dakika haber | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Üzeyir Hoşça idaresindeki 06 DR 0424 plakalı otomobil, Çayla Kavşağı'nda, Naci Aktaş'ın kullandığı 59 RU 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hoşça ve aracındaki Kemal Karaca ile diğer sürücü Naci Aktaş ve eşi Hüdaye Aktaş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haber | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haber | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Tekirdağ, Otomobil, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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