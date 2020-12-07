Ekip arabasına konulan köpek, tedavi için Çerkezköy Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Kazada yaralandığı için hareket edemeyen köpeğe, ilk müdahaleyi Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptı.

Yalıbolu Organize Sanayi Bölgesi 'nde yola aniden atlayan sokak köpeğine yoldan geçen bir otomobil çarptı.

Söğüt Altın Madeni'nde rezerv 1,92 milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükseldi