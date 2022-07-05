Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çorlu ilçesinde gümrük kaçağı veya el yapımı alkollü içki satışı yaptığı değerlendirilen 1 işyeri ve 2 depoya operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 422 şişe 254 litre farklı ebat, ve markalarda gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olaya ilişkin H.M. İsimli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika

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