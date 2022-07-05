Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi

05.07.2022 13:30

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildiTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin422 şişe içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin422 şişe içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çorlu ilçesinde gümrük kaçağı veya el yapımı alkollü içki satışı yaptığı değerlendirilen 1 işyeri ve 2 depoya operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 422 şişe 254 litre farklı ebat, ve markalarda gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olaya ilişkin H.M. İsimli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

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Muğla'da 1788 şişe sahte içki ele geçirildi Muğla'da 1788 şişe sahte içki ele geçirildi ÇORLU'DA 254 LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ ÇORLU'DA 254 LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika
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