Tekirdağ haber... Tekirdağ'da kaçak telefon operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ haber... Tekirdağ'da kaçak telefon operasyonu

16.10.2022 09:09

Tekirdağ haber: - Tekirdağ'da kaçak telefon operasyonu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gümrük kaçağı telefon ve telefon aksesuarları ele geçirildi.

- Tekirdağ'da kaçak telefon operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gümrük kaçağı telefon ve telefon aksesuarları ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şarköy ilçesinde cep telefonu satışı yapan 1 işyerinde yapılan aramada, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 236 adet cep telefon aksesuarı (ekran, batarya, şarj cihazı ve kablosu, kulaklık) ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ haber... Tekirdağ'da kaçak telefon operasyonu - Son Dakika

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