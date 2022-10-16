Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şarköy ilçesinde cep telefonu satışı yapan 1 işyerinde yapılan aramada, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 236 adet cep telefon aksesuarı (ekran, batarya, şarj cihazı ve kablosu, kulaklık) ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ haber... Tekirdağ'da kaçak telefon operasyonu - Son Dakika

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