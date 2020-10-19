Tekirdağ'da kamyonla işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 13 işçi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde kamyonla işçi servisinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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