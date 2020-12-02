Son dakika haber: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacak - Son Dakika

Son dakika haber: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacak

02.12.2020 13:15
Son dakika haber: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacak, System.String[]

Son dakika haberi: Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ekmek ve ekmek çeşidi gıdaların ambalajsız satılamayacağı bildirildi.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ekmek ve ekmek çeşidi gıdaların ambalajsız satılamayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Buna göre ekmek ve ekmek çeşitleri, kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulacak.

Ambalaja konulmamış ürünler, bulaşmayı engelleyecek şekilde, hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek. Ürünler, tüketici talebi üzerine görevliler tarafından uygun bir ambalaja konularak tüketiciye arz edilebilecek.

Pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacak.

Kentte fırıncılık yapan Gökhan Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin insanların sağlığı için yerinde olduğunu söyledi.

Değirmenci, salgın sürecinde herkesin titizlikle tedbirlere uyması gerektiğini ifade ederek, "Alınan tedbirler hepimiz için. İnşallah bu tedbirlere uyarak bu salgından bir an önce kurtuluruz. Biz esnaf olarak her zaman hassa davranıyoruz." dedi.

Hıfzıssıhha Kurulu, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacak - Son Dakika


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