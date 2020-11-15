Son dakika haber! Tekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Marmaraereğlisi- Çorlu yolu üzerinde Seymen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bülent Turgut idaresindeki 22 FE 739 plakalı minibüs ile Uğur K. yönetimindeki 59 VF 9973 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Bülent Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan K.A. ve H.C. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bülent Turgut'un cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Uğur K.'yi ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ