Son dakika haber! Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Minibüs sürücüsü B.D. ile aynı araçta bulunan Arif S., Hüseyin İ. ve Nurettin Ü. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ile Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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