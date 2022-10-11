Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahçelievler Mahallesi 'nde bir motosikleti çalmaya çalışan M.U, A.T. ve M.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Tekirdağ'da motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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