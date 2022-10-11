Son dakika haber | Tekirdağ'da motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tekirdağ'da motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

11.10.2022 10:50
Son dakika haber | Tekirdağ'da motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde bir motosikleti çalmaya çalışan M.U, A.T. ve M.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.U. ve A.T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi, Asayiş Büro, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tekirdağ'da motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Tekirdağ'da motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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