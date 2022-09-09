Son dakika haber: Tekirdağ'da otomobil takla attı; 6 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Malkara- Tekirdağ kara yolunun Deveci Mahallesi sapağındaki yan yolda meydana geldi. Tekirdağ'a giden Nurican Kenar (21) yönetimindeki 22 FB 401 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkınca direğe çarparak takla atıp, devrildi. Kazada sürücü Kenar ile yanındaki Sinan Erge, Ebru Karataş, Emirhan Yaman, Alper Önver ve Deniz Erge yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 kişi, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.