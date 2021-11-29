Son dakika... Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Otomobilde yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 5 uyuşturucu hap bulundu.

Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki S.Ç. ve E.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, polisten kaçarken çevre yolu Edirne istikametinde bir panelvana çarparak devrildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve ÇorluGrup Amirliği ekipleri ilçe girişindeki denetleme noktasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

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