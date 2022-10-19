Son dakika haber! Tekirdağ'da polisten 'şok' uygulama: 49 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tekirdağ'da polisten 'şok' uygulama: 49 gözaltı

19.10.2022 17:09
Son dakika haber! Tekirdağ'da polisten 'şok' uygulama: 49 gözaltı

Son dakika habere göre TEKİRDAĞ'da Motosiklet Polis Timleri (Yunuslar) ekiplerinin kent genelinde yaptığı şok denetimlerde çeşitli suçlardan 49 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'da Motosiklet Polis Timleri (Yunuslar) ekiplerinin kent genelinde yaptığı şok denetimlerde çeşitli suçlardan 49 kişi gözaltına alındı. Operasyonda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosiklet Polis Timler Büro Amirliği ekipleri, suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik il genelinde şok denetimler yaptı. Ekipler, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, hırsızlık gibi çeşitli suçlara yönelik yaptığı baskın ve denetimlerde, 12 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 6 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 135 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 70 gram eroin, 32,14 gram metamfetamin, 10,5 gram bonzai, 12 gram esrar maddesi, 12 ecstasy uyuşturucu hap, 172 sentetik hap, 12 kilo kıyılmış kaçak tütün, 70 bin kaçak sigara, 20 bin boş makaron, 1 kumar makinesi ile makine içerisinde 690 lira ve 96 pul ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 49 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
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Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tekirdağ'da polisten 'şok' uygulama: 49 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tekirdağ'da polisten 'şok' uygulama: 49 gözaltı - Son Dakika
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