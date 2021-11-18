Son dakika haber! Tekirdağ'da "Şehit Esma Akgül Çevik Çeşmesi" törenle açıldı - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan ve şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verilen çeşme törenle açıldı.

Çene Mahallesi'ndeki mezarlığın girişine yaptırılan çeşmenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende dua okunmasının ardından çeşmenin açılış kurdelesi kesildi.

Şehidin annesi Nebahat Çevik, kızının adının yaşatılması için çeşmenin yapımında kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Hayrabolu Belediye Başkan Vekili Şaban Başak, Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Şahin, Gaziler Derneği Temsilcisi Ali Güz ve İlçe Müftü Vekili Yahya Olgun da katıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 9 Aralık 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) ve Uzman Çavuş Kemal Sayar (35) şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.