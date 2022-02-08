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Son dakika haber... Tekirdağ'da sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Tekirdağ'da sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

08.02.2022 16:46
Son dakika haber... Tekirdağ'da sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir otomobil sel sularına kapıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir otomobil sel sularına kapıldı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı 39 DH 779 plakalı otomobil, Edirköy Mahallesi'nde köprüden geçmeye çalıştığı sırada taşan dere suları nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü M.D, sağlık ekiplerden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan aşırı yağış nedeniyle Ergene Deresi de taştı.

Jandarma ekipleri derenin bulunduğu köprüyü araç ve yaya trafiğine kapatırken, suya kapılan otomobilin çıkartılması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber... Tekirdağ'da sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Otomobil, Tekirdağ, Saray, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tekirdağ'da sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tekirdağ'da sel sularına kapılan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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