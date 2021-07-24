Son dakika haber: Tekirdağ'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzeri Vize Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vize istikametine seyreden Adem F. idaresindeki 16 AHV 868 plakalı otomobil, kavşaktan Saray istikametine çıkış yapan Emir G. yönetimindeki 34 BD 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ